Ein Strichmännchen und ein fehlender Parkschein

Durchaus skurril mutet jene Gerichtsverhandlung an, die am Mittwoch am Feldkircher Landesgericht in die erste Runde ging. Ein Angestellter der Stadt Bregenz soll einer Kollegin, trotz fehlenden Parkscheins, keinen Strafzettel ausgestellt haben. Stattdessen soll er ein Strichmännchen mit herausgestreckter Zunge am Auto hinterlassen haben ...