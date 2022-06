Miese Vandalen rissen Figuren von Gräbern

Gegen 9.30 Uhr erstattete eine 68-Jährige bei der Polizei Anzeige, dass die Metallstatue ihres Familiengrabes am Friedhof in Kalsdorf mutwillig entfernt wurde. Dabei entdeckte die Frau die entwendete Figur unweit vom Grab entfernt am Boden neben einem Gehweg. Auch vier weitere Buntmetall-Statuen waren dort beim Ausgang offenbar zur Abholung deponiert worden.