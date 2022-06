Hier fließt bald der modernste Edelstahl der Welt

Kapfenberger Stahl geht in alle Welt hinaus

Die Spezialstähle aus Kapfenberg landen zur weiteren Verarbeitung in der Luftfahrt, Automobilindustrie, aber auch in Schweizer Uhren. Auch Spezialpulver für die Verarbeitung in den „3D-Druckern“ an anderen Standorten der Voestalpine werden produziert.