Alice Cooper: Mit viel Routine vor wenigen Fans

3.000 durchaus Begeisterte beteiligten sich nach Angaben des Veranstalters am Ausflug in das Gruselschloss von Alice Cooper. Die Kulisse mit Türmchen, Stiegenaufgang und Zinnen kennt der kundige Fan längst - wie auch den Ablauf: Bei „Feed My Frankenstein“ (am Anfang des Konzertes) und „Teenage Frankenstein“ (am Ende) läuft ein Monster über die Bühne, bei „He‘s Back“ meuchelt ein Machetenkiller mit Hockey-Maske einen Teenager und nach „Dead Babies“ rollt der Kopf des Sängers.