Nachbarin verzweifelt: „Wie ein stinkender Geist“

Raumspray setzt der Frau ordentlich zu

Kürzlich berichtete die „Tiroler Krone“ über Geruchsbelästigung in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck. Vor wenigen Wochen hatte sich die Frau gemeldet, die weder ein noch aus wusste: Aus einer Wohnung in ihrem Stock drang ein Geruch nach Fäkalien, Urin, faulen Eiern und Verwesung. Der Grund für das erneute Zusammentreffen ist, dass sich die Situation für die Pensionistin verschlimmert hat: Mehrfach an den Stimmbändern operiert, hatte sie schon lange Probleme im Hals-Brust-Bereich. Nun verschlimmert sich das Problem durch den vielen Raumspray, den sie für das Stiegenhaus braucht, um den Geruch halbwegs erträglich zu machen. „Sonst muss ich mich übergeben“, verdeutlicht die Pensionistin.