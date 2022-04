Gestank im Gang: „Eine Leiche riecht aber anders“

„Man hat das Gefühl, man steht mitten in der Toilette“, sagt die Nachbarin noch zum Abschied. „Anfangs dachte ich, in der Wohnung liegt ein Toter - aber dann wurde mir gesagt, dass es nicht nach einer Leiche riecht.“ Man weiß freilich nicht genau, was hinter dem Gestank steckt - doch allein die Vorstellung, in dieser Geruchs-Umgebung zu leben, lässt ein menschliches Drama vermuten. Offenbar wolle er sich nicht helfen lassen, mutmaßt die Pensionisten. Und ihr kann oder will man offenbar nicht helfen.