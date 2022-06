Bundesligist LASK holt Ljubicic aus Kroatien

Dass der LASK keineswegs der einzige Interessent am jungen Kroaten war, unterstreicht LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic: „Marin besitzt großes Talent, einige Top-Klubs im In- und Ausland hatten ihn auf dem Zettel. Trotz der starken Konkurrenz ist es uns gelungen, ihn von unserem Weg zu überzeugen. Diese Leihe inklusive Kaufoption ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung, die wir in den nächsten Wochen weiter vorantreiben werden.“