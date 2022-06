Mann fällt in Klettergarten zwölf Meter in Tiefe

Dramatische Szenen spielten sich am Montag in einem Klettergarten in Pöls (Steiermark) ab: Ein 23-jähriger Mann fiel aus noch unbekannter Ursache zwölf Meter ungebremst in die Tiefe. Dabei zog er sich derart schwere Verletzungen an den Beinen zu, dass eine Taubergung mittels Hubschrauber nicht möglich war.