ÖFB-Teamchefin: „Rapid? Es wäre an der Zeit!“

Irene Fuhrmann im TV-Interview. Die ÖFB-Teamchefin spricht mit Michael Fally knapp vor EM-Beginn über das Kribbeln in der Mannschaft, den 1:0-Sieg im Test gegen Belgien, den endgültigen 23-Frau-Kader, das Auftaktspiel im vollen Old-Trafford-Stadion, Viktoria Schnaderbeck - und über den SK Rapid. Dieser plant offenbar, auch in den Frauenfußball einzusteigen. Fuhrmann dazu: „Es wäre an der Zeit!“