Temperaturen über 35 Grad: Tirol schwitzte gehörig

Einer der bisher heißesten Tage des Jahres liegt hinter uns. Am Montag schwitzten die Tiroler vor allem in Innsbruck – die Messstation an der Universität meldete 34,7 Grad. Auch in Imst (33,2 Grad) und Kitzbühel (32,4 Grad) ging es heiß her. Den Hitzerekord lieferte aber Mayrhofen: Dort kletterte das Thermometer auf 35,3 Grad. Eine Belastung vor allem für jene, die draußen arbeiteten.