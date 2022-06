Türkische Festtage in Graz

Schon am Mittwoch kreuzt der Hamburger SV (der bereits 17.000 Abos für die neue Saison verkauft hat) im Rahmen seines IFCS-Camps in Loipersdorf im Stadion Fürstenfeld mit Hajduk Split die Klingen, Freitag trifft die Truppe von Tim Walter in Söchau auf Aris Saloniki. Im Rahmen einer Kooperation ist der Traditionsklub, der sich auf den Wiederaufstieg vorbereitet (was zuletzt in der Relegation gegen Hertha BSC nicht klappte), künftig Steiermark-Partner. Die „Grüne Mark“ ist im Gegenzug zu einer Camp-Förderung künftig in Hamburg auf LED-Werbebanden vertreten - immerhin war der Volkspark heuer achtmal mit 57.000 Zuschauern ausverkauft.