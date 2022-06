Reiselust groß, aber oft Abstriche bei Schnäppchen

Hauptsache warme Temperaturen, ein günstiges Angebot und nichts wie weg. Ganz spontan – und günstig – in den Urlaub ist auch in Tirol eine beliebte Option. Zumindest in den auf Last-Minute-Angebote spezialisierten Reisebüros können Sonnenhungrige das eine oder andere Schnäppchen ergattern. „Wer flexibel ist, findet immer etwas“, ist Peter Hörömpö vom Reisebüro „L’TUR“ in Innsbruck überzeugt. „Es gibt noch Flugreisen – auch ab Innsbruck – unter 600 Euro! Dafür findet man in Österreich nicht einmal ein Hotel“, schmunzelt der Last-Minute-Experte. Die Nachfrage sei derzeit jedenfalls groß. „Einige möchten sogar gleich am nächsten Tag verreisen.“ Man darf dann aber wohl nicht wählerisch sein.