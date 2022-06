Maibaum-Sieger auch auf Kartbahn blitzschnell

Nicht nur beim schönsten Maibaum war Schiefling heuer die Nummer 1 in Kärnten, auch in der Karthalle in Feistritz im Rosental haben die Sieger ganz schön Gas gegeben. Schiefling gewann heuer die Online-Wahl zum schönsten Maibaum überlegen vor Mallnitz und Kötschach-Mauthen, „der Sieg fiel eindeutig aus. Bürgermeister Thomas Wuksch hatte die 2700 Einwohner persönlich mit WhatsApps ersucht, Votings abzugeben.