Biker (56) überholte in Kurve Ferrari und stürzte

Der Versuch, einen Ferrari in einer unübersichtliche Rechtskurve zu überholen, ist am Samstagabend für einen Linzer Motorradfahrer in Bad Zell völlig daneben gegangen. Der 56-Jährige fuhr geradeaus weiter und stürzte über eine Böschung. Die Polizei sucht nun den Fahrer des orangefarbenen Ferraris.