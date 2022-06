„Haben Wahl zwischen Pest und Cholera“

Aktuell sind es ja viele Fragen, die vor einer Inbetriebnahme geklärt werden müssen, die essenzielle wäre freilich, wo die Kohle herkommt, auf einem Markt, der heiß umkämpft ist. Und dazu kommen massive Bedenken, wie sie (nicht nur) Global 2000 äußert. „Kohle ist die klimaschädlichste Energie und bringt gesundheitsschädlichen Quecksilberemissionen und Feinstaub mit sich. Der Einsatz von Kraftwerken gefährdet Menschenleben.“ Das sieht auch die Dame in Werndorf so, die gerade mit ihrem Hund spazieren geht, dort, wo man das Kraftwerk direkt vor der Nase hat. „Ich will das sicher nicht, sehe die Entwicklung mit Sorge. Wir Einheimischen waren froh, als das endlich abgeschaltet war, weil für die Gesundheit ist das sicher nicht förderlich! Allerdings: Wenn’s kalt ist im Haus? Ein zweischneidiges Schwert, wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.“