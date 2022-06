Mit Kind und Kegel auf Tirols Hütten und Gipfel

„Mit einer solchen Resonanz hätte ich nicht gerechnet“, sagt Peter Freiberger. Der Bergfex ist wöchentlich für die Leser unterwegs, um neue, spannende Ziele für Jung und Alt zu erkunden und sie in seiner Tourenkolumne in der „Tiroler Krone“ zu veröffentlichen. Insgesamt 52 Wanderziele, auf gleich viele Wochen im Jahr verteilt, sind in der völlig überarbeiteten Neuauflage des Buchklassikers aus dem Jahr 2003 zu entdecken.