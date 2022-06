Präsident am Wort: „Wir alle sind Feuerwehr“

Nachdem sich Robert Mayer, wie berichtet, nur hauchdünn gegen NÖ-Landeskommandant Didi Fahrafellner als österreichischer Feuerwehrpräsident durchgesetzt hat, wurde hierzulande mit Spannung auf die Reaktion des Siegers gewartet. Im Gespräch mit der „Krone“ zeigt Mayer seine diplomatischen Qualitäten und wischt angebliche Unstimmigkeiten vom Tisch. „Wir haben immer gut mit unseren niederösterreichischen Kameraden zusammengearbeitet, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Niederösterreich hat zwar jetzt keine aktive Position im Präsidium, aber es ist immer Teil davon“, so Mayer.