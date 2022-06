70-jähriger Wanderer brach zusammen und starb

Der 70-Jährige war am Freitag gegen 15 Uhr in einer 60 Personen umfassenden Wandergruppe im Oberbergtal in Neustift im Stubai von der Oberissalm in Richtung Franz-Senn-Hütte aufgebrochen. Nach eine Gehzeit von rund 15 Minuten sackte der Mann plötzlich ohne ersichtlichen Grund zu Boden und war nicht mehr ansprechbar.