Footvolley vom Allerfeinsten: WM-Spektakel in Graz

Fix weiter sind die Damen-Teams. Die Europameisterinnen Julia Rauch und Antonia Missethan (Österreich 1) besiegten nach einem 18:9 über Schweden und einem 16:18 gegen Italien in ihrem Viertelfinale Norwegen glatt in zwei Sätzen. Als Gruppensieger glänzte Österreich 2 (Nina Steinbauer und Tina Kulhanek), das Spanien (18:10) und Deutschland 1 (18:12) aus der „Sandkiste“ fegte. Nina strahlte: „Wir haben uns Chancen ausgerechnet, aber, dass es so aufgegangen ist, ist der Hammer.“