ÖBB warfen Kunden am Gratis-Öffi-Tag aus dem Zug

An den Benzin-Freitagen können alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg kostenlos benützt werden. Dafür ist auch kein Fahrticket nötig. Am frühen Freitagnachmittag erlebten Reisende aber eine böse Überraschung. All jene, die mit dem Eurocity von Salzburg in Richtung Pongau wollten und kein Ticket hatten, mussten den Zug wieder verlassen. Bei der Durchsage wurde - wie schon mehrfach in letzter Zeit - Überfüllung angegeben.