Rafting-Unfall: 13-jähriges Mädchen wurde verletzt

Eine Gruppe mit 40 Schülern aus dem Bezirk Weiz unternahm am Donnerstagvormittag eine geführte Rafting-Tour in Landl (Bezirk Liezen). Im Bereich der Palfauer Wasserlochklamm bot das Rafting-Unternehmen dabei auch einen Sprung von einer hölzernen Absprungrampe an. Die 13-Jährige nahm dieses Angebot an, rutschte jedoch aus und stürzte rund fünf Meter unkontrolliert ab.