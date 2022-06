Das OMV-Dilemma

Vertragsproblem Mit diesen 7 Milliarden Kubikmetern werden wir unseren Jahresbedarf in Zukunft abdecken können, weil der Verbrauch (derzeit 8,5 Mrd. m³) wohl zurückgehen wird. Die Frage ist, was passiert, wenn die OMV aussteigen will? Die Gazprom würde wohl klagen. Eine Chance, aus dem Dilemma rauszukommen gäbe es nur dann, wenn man nachweisen könnte, dass beim Abschluss des für die Russen so vorteilhaften Gasvertrages (bis 2040 jährliche Zahlungen) etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Es läuft eine OMV-interne Untersuchung.