Schweighofer schlägt bei Holz wieder zu

Kurz vor der Fertigstellung ist gemeinsam mit einem belgischen Partner ein Sägewerksneubau in Argentinien, das nach Inbetriebnahme 500.000 Festmeter Verarbeitungskapazität haben wird. „Argentinien und Finnland passen perfekt ins Portfolio“, so Schweighofer. In Bau wäre auch ein ähnlich großes Werk in Weißrussland. Doch aufgrund der Sanktionen steht dort alles still. In Rumänien wurde wegen zunehmender Rohstoffprobleme, die der Ukraine-Krieg noch verstärkt hat, ein Sägewerk stillgelegt. Im Land betreibt die Timber Group auch eine Leimholzproduktion. In Sachsen (D) hat Schweighofer seit 2015 ein Werk. Denn er besitzt in Tschechien und Rumänien eigene Wälder, aus denen der Rohstoff Holz kommt.