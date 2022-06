Alles für Parov Stelar und Seiler & Speer bereit

Ab 18 Uhr als Support-Acts zu hören: Herzog – Brunner – Hirsch, Nadja Inzko, PENDL. Am Samstag bringt Parov Stelar, der in New York, Los Angeles, Paris, Berlin und London für ausverkaufe Hallen sorgt, seine Show in die Längsee-Gemeinde – ein Bild- und Klangerlebnis der Extraklasse! Support: Tobacco Road Blues Band, Blowing Doozy, KRYSTOF. Karten für die beiden Konzerte gibt es bei Ö-Ticket und an der Abendkasse (69 €). Mehr Infos finden Sie hier.