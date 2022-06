Internet-Betrüger wollen an die Konten der Tiroler

Keinesfalls Link anklicken!

Das Ziel der betrügerischen Nachrichten ist stets, den Empfänger dazu zu bringen, den beigefügten Link anzuklicken. „Durch das Öffnen des Links wird am Handy eine Schadsoftware installiert oder der Empfänger auf eine Phishing-Seite weitergeleitet, auf der zur Eingabe persönlicher Daten aufgefordert wird“, heißt es seitens der Tiroler Polizei. Persönliche Daten sind in Gefahr und im schlimmsten Fall verschaffen sich die Cyberkriminellen mit dem perfiden SMS-Trick Zugriff auf Kundenkonten und können diese in Windeseile leerräumen.