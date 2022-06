Kultig! Stöger erklärt Prohaskas Wut-Anfall

Es ist eine schlicht kultige Anekdote, die Peter Stöger im Zuge seines Studiobesuchs bei krone.at an den Tag legt. Im Gespräch mit Michael Fally erinnert sich der einstige Austria-, Köln- und Dortmund-Coach an seine aktive Karriere, konkret an das Meisterschaftsfinale zwischen der Wiener und der Salzburger Austria 1992. Der damalige Austria-Trainer Herbert Prohaska erlitt dabei - Schiri-bedingt - einen veritablen Wut-Anfall. Stöger erklärt hier im Video (ca. bei Minute 4:45), warum er gleichsam „Schuld“ dran war. Und warum Prohaska falsch lag. Sehr unterhaltsam.