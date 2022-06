Breitebner: „Habe die Nacktszene eingefordert“

Schauspielerin Konstanze Breitebner brilliert nicht nur in Film, Fernsehen und Theater: Ihre Drehbücher für „Dennstein & Schwarz“, Landkrimi & Co. begeistern ein Millionenpublikum. Eine ruhige Kugel schieben möchte sie trotzdem nicht. Zu sehr brennt das Feuer für den Beruf in ihr.