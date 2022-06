Flüchtlingsbub nach gefährlicher Überfahrt geboren

In den vergangenen Wochen ist nach Angaben der Regierung in Athen eine erhöhte Zahl an Migranten registriert worden, die versuchen, aus der Türkei zu den griechischen Inseln überzusetzen. Die griechische Küstenwache verhindert das oftmals. Hilfsorganisationen werfen Athen vor, es handle sich dabei um illegale Zurückdrängung (Pushbacks), was die griechische Regierung aber zurückweist und ihrerseits die Türkei auffordert, die Migranten zu stoppen. Die EU greift der Türkei nämlich mit einem milliardenschweren Hilfsprogramm unter die Arme, um diesen Zustrom von Menschen in die EU zu stoppen. Der EU-Beitrittskandidat Türkei gilt als sicheres Drittland.