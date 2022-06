Radfahrer nach Notbremsung schwer verletzt

Gegen 5.55 Uhr war ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Straßganger Straße in südliche Richtung unterwegs. Er wollte nach rechts in eine Einfahrt einbiegen. Laut eigenen Angaben übersah er dabei einen 53-jährigen Radfahrer aus Graz, der auf dem Radfahrstreifen geradeaus in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Radfahrer führte eine Notbremsung durch und stürzte über sein Fahrrad auf die Fahrbahn. Eine Berührung mit dem Pkw fand nicht statt.