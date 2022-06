Am vergangenen Wochenende haben die „Sport Austria Finals“ zum zweiten Mal in Graz stattgefunden. Die steirische Landeshauptstadt zeigt sich von der Infrastruktur her von seiner besten Seite und auch Sport-Austria-Präsident Hans Niessl war richtig angetan: „Beeindruckend war das Rodeln am Schlossberg“, schildert der ehemalige burgenländische Landeshauptmann. Ansonsten dreht sich das Gespräch mit Moderator Martin Grasl um die bevorstehenden World Games in Birmingham (USA), die Rolle von Ralf Rangnick im österreichischen Nationalteam, die Chancen bei der Frauen-Fußball-EM und warum seine persönlich geliebte Wiener Austria wieder auf einem richtig guten Weg ist.