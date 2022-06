Der ehemalige Top-Ten-Spieler Jürgen Melzer fungiert seit 2021 als Sportdirektor beim österreichischen Tennisverband. In seiner Funktion geht es in diesem Jahr in erster Linie um den Klassenerhalt im Davis-Cup (Mitte September in Tulln gegen Pakistan) und die Weiterentwicklung des 20-jährigen Filip Misolic, der unter anderem von Melzer gecoacht wird. Im Gespräch mit Moderator Martin Grasl gibt der 41-Jährige auch seine Prognose vor Wimbledon ab - in der Qualifikation traut er den Österreichern auch den Einzug ins Hauptfeld zu. Dominic Thiem ist indessen nicht mit dabei und spielt im Juli mehrere Sandplatz-Turniere. Sofern alles planmäßig läuft, sieht ihn Melzer bald wieder in der Spur: „Im September, Oktober ist er wieder voll dabei!“