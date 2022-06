Flug-Chaos lässt Salzburger auf Korfu stranden

„Am schlimmsten ist, dass man von niemanden etwas erfährt“, sagt Erika. Die Flachgauerin ist verärgert. Eigentlich wollte sie am frühen Sonntagmorgen von Korfu nach Salzburg zurück fliegen - nach einem „einwöchigen Traumurlaub“ mit ihrer Familie. Daraus wurde allerdings nichts: Am Weg zum Flughafen informierte die Lufthansa-Tochter Eurowings per SMS, dass der Flug in die Mozartstadt doch nicht stattfindet.