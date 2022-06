Frauen bei Olympia? „Große Diskussion um nichts“

Die globale Sportmarke Under Armour ist auch in der Saison 2022/23 offizieller Trainingsausstatter des ÖSV. Österreichs erfolgreiche Wintersportler hatten am vergangenen Freitag auf dem Weg zur Länderkonferenz die Gelegenheit, der neuen Kollektion im Under Armour Brandhouse in der Paschinger PlusCity einen ersten Härtetest zu unterziehen. Dabei wurden sie auch zum Thema „Nordische Kombination Damen - Olympische Spiele 2026“ befragt.