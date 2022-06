Machtwort von Freund: Dieser Spieler muss bleiben!

Mantl strebte eine Leihe an

Das kommt durchaus überraschend, denn diese schien über Wochen hinweg die von allen Seiten präferierte Option zu sein. Anfragen gab es zahlreiche, so hätte Mantl nach Belgien, Portugal, in die Niederlande oder in seine Heimat Deutschland (1. und 2. Bundesliga) wechseln können. Mantl, der im Jänner 2021 für kolportierte zwei Millionen Euro von der SpVgg Unterhaching in die Mozartstadt wechselte, stellt sich daher erneut dem Kampf um das „Einser-Leiberl“ beim österreichischen Serienmeister und fordert Philipp Köhn heraus.