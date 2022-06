„Salzburg für junge Spieler ein mörderischer Klub“

Die Salzburger Philosophie, Talente in die Akademie zu holen, über Zweitligist Liefering an den Erwachsenenfußball und den Red-Bull-Stil zu gewöhnen, ihnen beim österreichischen Topklub Chancen bis hin zu Auftritten in der Champions League zu ermöglichen und bei entsprechender Klasse gewinnträchtig in europäische Topligen ziehen zu lassen, ist für Spieler wie Omoregie attraktiv. „Als junger Sportler zu sehen, dass man Einsatzminuten und das Vertrauen vom Trainerstab bekommt, ist eine große Motivation“, bestätigt er.