Historisch! Österreich ist reif für große Bühne

Der Countdown läuft, in wenigen Stunden startet der FIBA-3x3-World Cup 2022. Die österreichischen Damen- sowie Herrenteams sind bereits in Antwerpen gelandet. Den Rot-Weiß-Roten stehen jetzt noch einige Trainingseinheiten auf belgischem Boden bevor, ehe die Herren am Dienstag und die Damen am Mittwoch ins Turniergeschehen einsteigen. Alle Spiele werden auf ORF Sport+ übertragen! Die Aufwurfzeiten finden Sie hier.