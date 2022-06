Julia Moretti nach OP auf dem Weg der Besserung

In Klinik „hervorragend versorgt“

„Familie Moretti ist glücklich, erleichtert und dankbar für den Segen dieses Verlaufs“, hieß es weiter. Moretti sei zunächst an der Innsbrucker Klinik „hervorragend versorgt“ worden. Der für die erste Operation zuständige Oberarzt habe den Eingriff „bravourös durchgeführt“. Die zweite Operation sei am Montag am Sanatorium Kettenbrücke ebenfalls gut über die Bühne gegangen.