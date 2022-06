Ertrinkende winken nicht und rufen nicht um Hilfe

Auch in Linz viel los

Auch in Linz freute man sich über ein Wochenende mit rekordverdächtigen Zahlen. „Der Start in die Saison war zufriedenstellend. Und jetzt am Sonntag 4700 Gäste im Parkbad und 3200 im Hummelhofbad, das sind absolute Spitzenzahlen“, so Linz-AG-Sprecherin Susanne Gillhofer. Der Parkplatz am Ausee in Asten musste - wie berichtet - am Sonntag wegen Überlastung gesperrt werden. „Diese Woche bleibt es sommerlich warm, aber unbeständig“, so ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer.