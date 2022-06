Immer mehr Steirer wollen ein Notstrom-Aggregat

Viele Betriebe und auch Privatpersonen sind nun vermehrt an einem derartigen Aggregat interessiert. Bei Letzteren waren es 2019 etwa 15 Prozent, „mittlerweile schaffen sich 50 Prozent der Privathaushalte ein Notstromaggregat an oder denken zumindest darüber nach“, schätzt Thomas Haas von der Firma FTA, die solche Geräte anbietet. „Drei bis vier Jahre wird das wohl noch so weitergehen.“ Haas rechnet mit einem großen Umsatzplus, die derzeitige Blackout-Debatte hilft mit.