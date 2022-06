William: Bezauberndes Familienfoto zum Vatertag

Mini-Royals zerkugeln sich vor Lachen

Zu sehen ist darauf Prinz William, flankiert von George und Charlotte und mit Louis auf seinen Schultern. Der Jüngste der Cambridge-Rasselbande hält sich dabei an den Ohren seines Papas fest und grinst spitzbübisch in die Kamera. Ob Louis da wohl kräftig zugepackt hat? George und Charlotte zerkugeln sich jedenfalls vor Lachen und auch der künftige Thronfolger, der in wenigen Tagen 40 wird, strahlt in die Kamera.