Der Nachthimmel über Salzburg leuchtete hell

Nicht auf den Bergen, dafür in der Salzach schwimmend, feierte die Wasserrettung Bischofshofen die Sonnenwende. „50 Wasserretter aus den umliegenden Gauen sind mit Fackeln mitgeschwommen“, so Organisator Markus Gewolf. „Gott sei Dank hatten wir heuer sternenklaren Himmel“, freute sich hingegen Christian Hofer, der mit der Eisenbahner Stadtkapelle in Saalfelden aufspielte.