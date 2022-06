Die ganz großen Filmklassiker vom Wörthersee

Die vorerst letzte große Produktion in Velden war die Fernsehserie „Ein Schloss am Wörthersee“ mit Roy Black und Uschi Glas, die im Laufe der Jahre in zahlreichen Ländern ausgestrahlt wurde. Dafür hatte Produzent Karl Spiehs auch bekannte amerikanische Schauspieler wie Larry Hagman (bekannt als JR Ewing in der TV-Serie „Dallas“) sowie „Kojak“ Telly Savallas („Einsatz in Manhattan“) für Gastauftritte nach Kärnten gebracht.