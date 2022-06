Lungauer Geburtshilfe droht Absage des Primars

Mitte Dezember des Vorjahres war die Freude groß, als nach einem Jahr endlich ein Primar für die Geburtshilfestation in Tamsweg gefunden war: Der Grieche Athanasios Alimisis sollte im März im Spital anfangen. Einzige Hürde: Da Alimisis zuvor in Deutschland gearbeitet hatte, brauchte es eine Eintragung in die Österreichische Ärzteliste – diese lässt bis heute auf sich warten.