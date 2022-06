Blau-gelber „Firefighter“ ist jetzt Europameister

Blau-gelbe Sensation in Deutschland! Gemeindemitarbeiter und Feuerwehrprofi Thomas Schragner sicherte sich bei der viel beachteten Firefighter Combat Challenge in der Altersklasse Ü-55 in Mönchengladbach den Europameister-Titel. „Ich bin überglücklich“, so der siegreiche Sportler aus dem Weinviertel im Gespräch mit der „Krone“.