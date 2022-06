Max Simonischek: Kafkas Träume von Kubin gemalt

Eine Sprache, die wie Musik getaktet ist

Warum aber thematisiert der 39-jährigen Simonischek den im 41. Lebensjahr verstorbenen Kafka immer wieder aufs Neue und was fasziniert ihn so an diesem Schriftsteller? Darauf hat Max Simonischek folgende Antwort parat: „Es ist die Kunst seiner Sprache, welche in diesem Stück fast schon konzertant durchgetaktet ist und deshalb von mir in den Fokus gestellt wird. Außerdem interessiert mich bei diesem erzählten Fieberschub die psychologische Logik, wie wir uns durch Träume bewegen. Hier haben wir ein kleines Biotop geschaffen, in dem man die Zeit anders wahrnimmt und Sprache anders erleben kann.“