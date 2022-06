I: Bürgermeister wollte hängende Wäsche verbieten

Manfredi hat die Vorstellung einer Stadt, in der das Volk verschwinden soll„, so ein Bürger. So sieht es auch Manfredis Vorgänger Luigi De Magistris, der von 2011 bis 2021 Bürgermeister Neapels war. “Die Wahrheit ist, dass Manfredi Neapel nicht wirklich in seinem Herz und seiner Seele spürt. Sonst könnte er nicht an ein Verbot des Wäsche-Aufhängens denken."