Wie Mama Dolezal die Stones kennengelernt hat

Über die Rolling Stones gibt es so viel zu erzählen. Aus diesem Grund liefert Rudi Dolezal einen zweiten Teil zu den Ausnahmekünstlern rund um Mick Jagger und Co. Auch heute ist der Kontakt zur Kultband nicht abgerissen, mit Keith Richards gibt es immer wieder Treffen. Rudi erinnert sich aber noch an das erste Kennenlernen der besonderen Art, natürlich Backstage. Hinter den Kulissen fand die Zusammenkunft von Rudis Mama Maria und den Stones statt. Schon nach dem ersten Song musste für die damalig 80-Jährige lauter gedreht werden - es handelt sich ja schließlich um Rockmusik.