Europa-Gemeinderäte als NÖ-Erfolgsmodell

Internationales Vorbild

In den vergangenen beiden Jahren konnte die Zahl der Mandatare mehr als verdoppelt werden. 360 regionale Europapolitiker sind in 300 Gemeinden bereits aktiv – somit hat mittlerweile jede zweite Gemeinde einen Mandatar für diese Agenden. „Wir sind mit allen im Austausch und sammeln Erfahrungswerte und Ideen für neue Projekte“, schildert EU-Landesrat Martin Eichtinger. Dafür gibt es nun auch höchstes Lob aus Brüssel. „Niederösterreich ist eines unserer aktivsten Mitglieder“, erzählt Christian Spahr. Er ist Generalsekretär der Versammlung der Regionen Europas (VRE) und traf Eichtinger zu einem Austausch in Brüssel. Das Fazit: Die blau-gelben Erfahrungswerte sollen international als Vorbild dienen. Spahr wird dazu auch am nächste Woche stattfindenden Europa-Forum Wachau gastieren.