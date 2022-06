Mit Leib und Seele: Trotz Regen zahlreiche Umzüge

In vielen Gemeinden Tirols waren gestern Prozessionen, die Schützen und Musikkapellen zu sehen - zumindest soweit es der regnerische Tag zuließ. Doch was wird an Fronleichnam eigentlich gefeiert? Oft ist Spiritualität ja eher vergeistigt, quasi „Kopfsache“, doch dieses Mal geht es ums Körperliche: „Das bin ich für Euch! Mein Leib, mein Blut!“, sagte Jesus und teilte nicht nur das Brot, sondern opferte schlussendlich seinen Körper für die Menschen. Soweit muss man freilich nicht gehen, doch hin und wieder „das Brot zu teilen“, wäre aus christlicher Sicht sicher nicht verkehrt. Denn, der Mensch besteht nicht nur aus Geist, und hin und wieder braucht es für das Wohlergehen mehr als ein Gebet. Wir haben Eindrücke gesammelt: