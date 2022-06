Die längste Klamm Österreichs hier durchwandern

Über die Raabklamm

Ihren Ursprung hat die Raab im Naturpark Almenland am Abhang des Osser auf 1150 m Höhe, von dort fließt sie durch das Passailer Becken, um sich zwischen dem Schöcklmassiv und dem Weizer Bergland in Richtung Südosten tief einzuschneiden. Das so entstandene, schluchtenartige Durchbruchstal ist die „Große Raabklamm“.